Wie wichtig das Thermomanagement für die Reichweite eines E-Fahrzeugs und die Langlebigkeit seines Akkus sein kann, vergegenwärtigt Lena Beckmann, Director Product Management Battery bei Webasto Group, in ihrem Vortrag bei unserer Online-Konferenz. "Zu heiß, zu kalt - die Lebenszeit [der Batterie] verringert sich, deswegen ist Thermomanagement eine gute Idee", so Beckmann. In Tests habe sich gezeigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...