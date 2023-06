Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen BankInvest - name change of sub-funds

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 23 June 2023. ISIN: DK0061532322 ----------------------------------------------------------------- Name: BankInvest DK Akt Indeks Bæredygt A ----------------------------------------------------------------- New name: BankInvest BIX DK Akt Ansvarlig Udvikl A ----------------------------------------------------------------- Short name: BAIDKAIBA ----------------------------------------------------------------- New short name: BAIBDKAAUA ----------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 222907 ----------------------------------------------------------------- ISIN: DK0061532595 ---------------------------------------------------------------- Name: BankInvest DK Akt Indeks Bæredygt Akk A ---------------------------------------------------------------- New name: BankInv BIX DK Akt Ansvarl Udvikl Akk A ---------------------------------------------------------------- Short name: BAIDKAIBAKKA ---------------------------------------------------------------- New short name: BAIBDKAAUAKKA ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 222908 ---------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66