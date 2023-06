Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Federal Reserve (FED) haben die wirtschaftliche Entwicklung im Blick - entscheidend für die Geldpolitik ist aber die Preisstabilität, so die Analysten von Postbank Research.Dafür müssten sie die Kerninflation weiter eindämmen. In beiden Währungsräumen würden die Teuerungsraten ohne Berücksichtigung der Energie- und Lebensmittelpreise höher als die Gesamtinflation liegen. Im Juni habe die EZB denn auch Ihre Leitzinsen erwartungsgemäß um 25 Basispunkte erhöht und die Inflationsprognosen nach oben revidiert. Außerdem habe die Notenbank mitgeteilt, dass fällige Anleihen, die sie im Rahmen ihres Ankaufprogramms APP in die Bilanz genommen habe, ab Juli nicht wieder angelegt würden. ...

