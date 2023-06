Die Chemiebranche befindet sich in einer signifikanten Abkühlung. Schon im vergangenen Jahr konnte man sich im Wesentlichen nur halten, da man die Preise der Inflation anpasste. Der Mengenabsatz schrumpfte hingegen. Ein negativer Trend, der sich in 2023 noch weiter verstärkt.Lanxess (DE0005470405) lieferte die jüngste Umsatz- und Gewinnwarnung ab. Die Aktien fielen daraufhin um fast -18 %, was der grösste Tagesverlust in der Geschichte des Unternehmens war. Der Vorstand musste nicht nur die Prognose für das laufende 2. Quartal zurücknehmen, sondern ...

