Auch am gestrigen Handelstag setzte Platin seine bereits seit 10.05. bestehende Korrektur nahtlos fort und stürzte um weitere - 2,0 % auf nur noch 945 USD ab, nachdem der FED-Präsident Powell in seiner gestrigen geld- und zinspolitischen Halbjahres-Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus die bereits am 14.06. getroffen kritischen Zinsaussagen erwartungsgemäß nochmals exakt bestätigte. Mit diesem gestrigen weiteren Absturz wurde der Primär-Aufwärtstrend in Platin seit Ende August 2022 nunmehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...