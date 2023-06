DJ Talanx investiert in Wasserkraft aus Schweden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Talanx investiert erstmals in Energie aus Wasserkraft. Wie das Unternehmen mitteilte, investiert es über die Ampega Asset Management in die Grünstromproduktion eines Portfolios aus 15 Wasserkraftwerken an drei schwedischen Fluss-Systemen. Das Transaktionsvolumen des auf 15 Jahre angelegten Power Purchase Agreements (PPA) beläuft sich auf einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Talanx arbeitet mit Augusta Investment Management zusammen und mit dem Versorger Uniper, der die in das schwedische Stromnetz einspeisenden Anlagen betreibt.

"Durch unser erstes Wasserkraft-Investment fügen wir unserem bereits umfassenden Anlageportfolio aus dem Bereich erneuerbare Energien eine weitere Dimension hinzu", sagte Talanx-Finanzvorstand Jan Wicke. "Damit tragen wir als einer der führenden Investoren stetig zum Ausbau der Kapitalanlage in erneuerbare Energien bei und leisten einen steigenden Beitrag zur nachhaltigen Energiewende."

June 22, 2023 06:19 ET (10:19 GMT)

