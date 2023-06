Die Transformation in der Finanz- und Versicherungsbranche ist in vollem Gange - denn dass es Veränderung bedarf, um wettbewerbsfähig zu bleiben, das ist den allermeisten klar. Vor allem die Digitalisierung und wandelnde Kundenerwartungen machen die Veränderung des traditionellen Geschäftsmodells der Versicherer notwendig. Doch wie gehen die Unternehmen diesen Umbruch an? Das hat nun eine aktuelle Studie des InsurLab Germany und des Beratungsunternehmens crossconsulting herausgearbeitet. Mehrheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...