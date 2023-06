Wenn es um nachhaltiges Investieren geht, kann kaum eine Institution einen fundierteren Einblick geben als die erste ethische Bank Deutschlands - die GLS Bank. Wir beleuchten, was hinter dem Investment-Ansatz ihrer Tochter, GLS Investments, steckt.Vor fast 50 Jahren hat sich die GLS Bank die Prinzipien der Nachhaltigkeit, Transparenz und gesellschaftlichen Verantwortung auf die Fahne geschrieben und gehört damit zu den Pionieren im Bereich nachhaltiger Finanzen. Die GLS Bank ("Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken") ist eine sozial-ökologische Genossenschaftsbank, bei der die Kunden Mitglieder und -eigentümer zugleich sind. Kundinnen und Kunden der GLS Bank können frei wählen, ob ihr Geld in die Bereiche Bildung, nachhaltige Wirtschaft, erneuerbare Energie, Ernährung, Gesundheit oder Soziales investiert werden soll. Im Vergleich dazu legt bspw. eine Aktiengesellschaft das Geld ihrer Kunden mit dem Primärziel der Gewinnbringung an. Mit ihrer Philosophie leistet die GLS Bank einen Beitrag zu einer sozial-ökologischen Transformation des Finanzsystems. Mensch und Natur stehen für sie an oberster Stelle, was auch ihre "grünen Anlagen" widerspiegeln. "Geld soll dorthin gelenkt werden, wo es am dringendsten gebraucht wird. Damit wird wirtschaftlicher Gewinn nicht Zweck, sondern Folge des Handelns", so das werteorientierte Bochumer Unternehmen.

