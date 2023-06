Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England überraschte den Markt mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte, was über den Schätzungen fast aller Ökonomen lag, so Jamie Niven, Senior Fund Manager Fixed income bei Candriam.Interessanterweise habe unter den Mitgliedern des Ausschusses jedoch eine größere Einigkeit als bei früheren Entscheidungen geherrscht: Sieben Mitglieder hätten sich dafür ausgesprochen, zwei für die Beibehaltung der Zinsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...