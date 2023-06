London (www.fondscheck.de) - Seit Jahresbeginn dominiert am Markt für thematische ETFs die Thematik Robotik und Automatisierung und KI, so Rize ETF in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Es vereinnahmte 311 Millionen Dollar an Nettozuflüssen - das sind stattliche 25 Prozent der Gesamtkapitalzuflüsse in thematische ETFs seit Jahresbeginn (1,2 Milliarden Dollar). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...