Zürich (www.fondscheck.de) - Nicht nur Anleihen mauserten sich zur echten Aktien-Alternative, auch Geldmarktfonds rückten im Verlauf der zahlreichen Zinserhöhungen wieder in den Anlegerfokus, so die Experten von Swisscanto im Kommentar zu den Swisscanto (LU) Money Market Funds Responsible (ISIN LU0141249770/ WKN 973062, EUR AT; ISIN LU0141250786/ WKN 971866, USD A; ISIN LU0141249424/ WKN 972284, CHF FT; ISIN LU0141249184/ WKN 987365, AUD AT). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...