Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways befindet sich offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Chinesischen Medien zufolge ist bereits seit Februar die Fahrzeugproduktion im Aiways-Werk in Shangrao in der Provinz Jiangxi eingestellt, da weder Zulieferer noch Mitarbeiter weiter bezahlt werden konnten. Anderen Quellen zufolge soll die Produktion bald wieder anlaufen. Laut chinesischen Medien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...