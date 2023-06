Finlab, Heliad - zwei Aktien, die dauerhaft weit unter ihren Beteiligungswerten handelten. Jetzt soll Heliad, bereits jetzt eine 44,5% Beteiligung der FinLab, auf diese verschmolzen werden. Offen war bis heute das Tauschverhältnis. Klar war: Für Heliad Aktien sollte ein Tauschverhältnis in FinLab Aktien ermittelt werden. Die spannende Frage, zu welchem Preis die Übernahme der Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA (ISIN DE000A0L1NN5) durch die FinLab AG (ISIN DE0001218063) vollzogen werden soll, ist geklärt. Zumindest relativ sicher. Und man hat es sich - so würde man als Aussenstehender sagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...