coinIX legt Jahresabschluss 2022 vor TEUR 1.325 Jahresfehlbetrag (VJ TEUR +1.821)

Finanzanlagen steigen um 38% auf TEUR 1.872 (VJ TEUR 1.353)

Deutlich verbessertes Ergebnis für 2023 erwartet

Hauptversammlung am 1. August 2023 Hamburg, 22. Juni 2023 - In einem überaus herausfordernden und von massiven Kursrückgängen an den Kryptomärkten gekennzeichneten Marktumfeld, konnte die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA nicht an die gute Entwicklung des Vorjahres anknüpfen. Nachdem im Vorjahr noch ein Rekordergebnis in Höhe von TEUR 1.821 erzielt wurde, stand 2022 ein Jahresfehlbetrag von TEUR 1.325 zu Buche. Hauptursächlich hierfür war der Rückgang der Sonstigen betrieblichen Erträge auf TEUR 575 (VJ TEUR 4.078) in Folge deutlich gesunkener Erträge aus der Veräußerung von Kryptowährungen. Belastend wirkte sich zusätzlich der Entfall von laufenden Erträgen aus dem Delegating von GRT-Token aus (VJ TEUR 529). Im Zuge der auch in 2022 fortgesetzten Investitionstätigkeit der Gesellschaft stiegen die Finanzanlagen um TEUR 519 oder 38% auf TEUR 1.872. Dabei wurden Abschreibungen auf das Beteiligungsportfolio im Umfang von TEUR 667 (VJ TEUR o) vorgenommen. Die zum Bilanzstichtag erfolgte Umgliederung der Mehrzahl der gehaltenen Kryptowährungen in das Umlaufvermögen, führte zu Abschreibungen auf die jeweiligen Marktwerte von TEUR 360 (VJ TEUR 0). Zum 31.12.2022 betrug der Innere Wert des Portfolios EUR 5,9 Mio. (VJ EUR 22,1 Mio.) Der von der Gesellschaft börsentäglich ermittelte Innere Wert fiel im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der im August 2022 durchgeführten Kapitalerhöhung entsprechend von EUR 7,72 auf EUR 1,93. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Gesellschaft auf Basis einer leicht positiven Marktprognose ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes Ergebnis. Vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2023 wird die Gesellschaft voraussichtlich bis Ende Juli veröffentlichen. Die diesjährige Hauptversammlung findet am 1. August statt und wird als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Der vollständige und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss steht unter https://coinix.capital/aktie/ zum Download zur Verfügung.

Investor Relations: Felix J. Krekel, CFO, fk@coinix.capital, +49-40-4011555-11 Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf sowie der Börsen Berlin und München einbezogen (WKN: A2LQ1G / ISIN DE000A2LQ1G5). www.coinix.capital



