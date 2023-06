Wien (ots/PRNewswire) -Das zweite Entwicklungsforum des OPEC-Fonds in Wien endete mit soliden Ergebnissen und Finanzierungszusagen der Entwicklungspartner, die sich versammelten, um Antworten auf globale Herausforderungen wie die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ernährungssicherheit und den Klimawandel zu finden.Der Generaldirektor des OPEC-Fonds, Dr. Alkhalifa sagte: "Auch in seinem zweiten Jahr bot das Entwicklungsforum des OPEC-Fonds eine Plattform für verstärkte Zusammenarbeit und entschlossenes Handeln unserer Partner. Wir haben bewiesen, dass wir ehrgeizig sind und dass wir Ergebnisse liefern. Wir sind weiterhin fest entschlossen, drängende globale Probleme anzugehen und unsere Ressourcen zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung zu erweitern."Zu den Unterschriften und Ankündigungen während des Entwicklungsforums gehörten:- Der OPEC-Fondsunterzeichnete einen Darlehensvertrag über 20 Millionen US-Dollar mit (https://bit.ly/3pe72H9)derAccess Bank Botswana, um Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen im Land finanziell zu unterstützen. Mindestens 30 Prozent der Mittel sind speziell für Kleinunternehmen bestimmt, die von Frauen geführt werden, und 70 Prozent werden für die Weiterleitung von Krediten an lokale Unternehmen verwendet, um ihnen den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern.- Der OPEC-Fonds unterzeichnete eine Vereinbarung (https://bit.ly/3NmseTw) mit der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) über die Teilnahme an der Energy Transition Accelerator Financing (ETAF)-Plattform, einer globalen Initiative, die darauf abzielt, Mittel für Investitionen in erneuerbare Energien zu mobilisieren. Der OPEC-Fonds plant, die Plattform bis 2030 mit bis zu 250 Millionen US-Dollar für staatliche und nichtstaatliche Darlehen zur Unterstützung von Projekten in den Partnerländern zu fördern.- Der OPEC-Fonds und da Welternährungsprogramm (https://bit.ly/3p4H7lh)der Vereinten Nationen haben ein Kooperationsabkommen unterzeichnet, um die gemeinsamen Maßnahmen zur Verbesserung der weltweiten Ernährungssicherheit und zum Aufbau klimaresistenter Nahrungsmittelsysteme zu intensivieren. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Anpassung an Klimarisiken in allen Systemen der Nahrungsmittelproduktion zu verstärken, klimafreundliche und innovative Lösungen für die Landwirtschaft zu fördern sowie die Fortschritte bei der Verwirklichung des nachhaltigen Entwicklungsziels 2 "Null Hunger" zu beschleunigen.- Der OPEC-Fonds und die Asiatische Entwicklungsbank unterzeichneten eine Kofinanzierungsvereinbarung zur Unterstützung des neuen thailändischen Wirtschaftsmodells für nachhaltige Entwicklung. Der Zuschuss des OPEC-Fonds in Höhe von 500.000 US-Dollar für technische Hilfe wird die Stärkung der grünen Bio-Kreislaufwirtschaft des Landes unterstützen, indem er dabei hilft, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und das Wachstum in Schlüsselsektoren zu fördern.- Der OPEC-Fonds veröffentlichte seinen allerersten Bericht über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (https://publications.opecfund.org/view/319943701/), einen Überblick über die Auswirkungen der Projekte der Institution und die Ergebnisse ihres Engagements, sowie seinen Jahresbericht (https://publications.opecfund.org/view/320119104/), in dem er seine Ergebnisse für das Jahr 2022 mit neuen Zusagen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar für 48 Projekte vorstellt.Das Entwicklungsforum, das sich unter dem übergeordneten Motto "Widerstandsfähigkeit und Eigenkapital stärken" mit den globalen Entwicklungsherausforderungen befasste, versammelten sich Regierungschefs, Minister aus OPEC-Fonds-Mitgliedsländern und Partnerländern, Leiter der Institutionen der Arab Coordination Group, leitende Funktionäre von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen sowie Vertreter des Privatsektors. Die Veranstaltung umfasste Podiumsdiskussionen zu Themen wie "Auf dem Weg zu einem transformativen Entwicklungsmodell", "Regionale Zusammenarbeit als Katalysator für skalierbare Lösungen" und "Implementierung von Strategien und Partnerschaften, die den Menschen und den Planeten priorisieren". Darüber hinaus gab es Schwerpunktsitzungen zu den Themen Klimawandel und Ernährungssicherheit, die ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen in kritischen Bereichen vermittelten und die Notwendigkeit innovativer Lösungen und gemeinsamer Maßnahmen hervorhoben.Informationen zum OPEC-FondsDer OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung (OPEC-Fonds) ist die einzige global mandatierte Entwicklungsinstitution, die Finanzmittel aus Mitgliedsländern ausschließlich an Nicht-Mitgliedsländer vergibt. Die Organisation arbeitet mit Partnern in den Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um das Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen in der ganzen Welt zu fördern. Der OPEC-Fonds wurde 1976 mit einem klaren Ziel gegründet: die Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu fördern. Unsere Arbeit ist auf den Menschen ausgerichtet und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten zur Deckung grundlegender Bedürfnisse wie Nahrungsmittel, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und Bildung. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 24 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern bereitgestellt, mit geschätzten Gesamtprojektkosten von 190 Milliarden US-Dollar. Der OPEC-Fonds wird von Fitch mit AA+/Ausblick stabil und von S&P mit AA, Ausblick positiv bewertet. 