Das Unternehmen steht für Anlagen, die sog. Leiterstrukturen auf die Chips aufbringen (Wafer-Bonding). Das steht für rd. 70 % der Umsätze. Dazu kommen Anlagen zur Herstellung und Reinigung von Fotomasken. Diese werden in der Lithografie eingesetzt, also bei der Belichtung von Wafern. Mit dem neuen Chef wird das Geschäft künftig ausgeweitet. Zum einen mit dem Einstieg in das Geschäft mit Hybrid-Bonding mit einem jährlichen Wachstumspotenzial um 40 % und zum anderen mit der Entwicklung eigener Software-Lösungen produktübergreifend mit den Hardware-Modulen. Der Auftragsbestand lässt eine KGV-Schätzung um 13 für 2024 zu, was einen Einstieg um 23 € mit Zielrichtung 32 € rechtfertigt.