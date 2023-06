Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat heute eine Anhebung der Bank Rate um 50 Bp verkündet, so Tobias Basse von der NORD/LB.Die jüngsten Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise hätten die Notenbank offenkundig dazu gezwungen, bei der Neuausrichtung der Geldpolitik in London mehr Mut zu zeigen. Die Entscheidungsträger innerhalb der Zentralbank würden sicherlich darauf hoffen, dass nun endlich der große geldpolitische Befreiungsschlag gelungen sei. Man betone zwar, im Bedarfsfall noch weitere Zinsanhebungen implementieren zu können, dürfte aber inständig darauf hoffen, dass die weiteren Entwicklungen bei den makroökonomischen Preisdaten entsprechende Handlungen nicht erforderlich machen würden. Die britische Wirtschaft leide schließlich schon jetzt unter den hohen Zinsen. (22.06.2023/alc/a/a) ...

