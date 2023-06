Anzeige / Werbung

Die Aktie des irischen Biotechnologieunternehmens Jazz Pharmaceuticals befindet sich auf Richtungssuche. In den letzten Monaten zeichnete sich die Aktie durch ein volatiles Auf und Ab aus.

Dynamische Korrekturphasen wechselten mit dynamischen Rallyphasen. Zuletzt ging es allerdings wieder abwärts. Im Zuge der aktuellen Korrekturbewegung rückt nun eine eminent wichtige Unterstützung in den Fokus des Marktes.



Jazz Pharmaceuticals fand 2021 durch die milliardenschwere Übernahme von GW Pharmaceuticals Eingang in den Cannabis-Sektor. Damit ergänzte das Unternehmen die ohnehin bereits ansehnliche Produktpipeline. Das von GW Pharmaceuticals entwickelte cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex/Epidyolex erweist sich mittlerweile für Jazz Pharmaceuticals als robuster Umsatzbestandteil.

Der obere Chart (3-Jahres-Chart auf Wochenbasis) verdeutlicht die prekäre charttechnische Konstellation. Jazz Pharmaceuticals hat nach dem Verlust der 130er Unterstützung den nächsten potentiellen Zielbereich - die Unterstützung um 125 US-Dollar- vor Augen. Der Abwärtstrend dominiert noch immer das Handelsgeschehen.

Die aktuelle Gemengelage an den Aktienmärkten mahnt zudem zur Vorsicht. Eine Ausdehnung der Bewegung unter die 125 US-Dollar ist vor diesem Hintergrund nicht auszuschließen. In diesem Fall würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 120 US-Dollar oder gar 110 US-Dollar eröffnen.

Kurzum. Die Aktie weist noch immer Abwärtsdynamik auf. Insofern ist in Bezug auf Käufe nach wie vor Zurückhaltung gefordert.



