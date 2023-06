Spot Ocean CD hilft DevOps-Teams, Zeit und Geld zu sparen, und gleichzeitig Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute Spot Ocean CD vorgestellt, eine Continuous Delivery Lösung für Kubernetes. Ocean CD ergänzt und erweitert Spot Ocean und optimiert die Bereitstellung von Cloud-Applikationen durch die Automatisierung von Bereitstellungsstrategien für Cluster und Workloads. Durch die Kombination von Spot Ocean und Ocean CD werden unsere Kubernetes-Automatisierungs- und Optimierungslösungen auf die Anwendungsbereitstellung ausgeweitet. Dadurch werden die Komplexität und der Aufwand für DevOps-Teams reduziert und die Art und Weise, wie Anwendungen bereitgestellt werden, mit der Art und Weise, wie sie in der Produktion betrieben werden, verbunden, um eine größere Agilität, Zuverlässigkeit und Effizienz zu erreichen.

Unternehmen sind auf die Fähigkeit angewiesen, Cloud-native Anwendungen schnell, skalierbar und zuverlässig bereitzustellen und zu betreiben, um wichtige geschäftliche Prioritäten und Initiativen zu unterstützen. Die ohnehin schon überlasteten DevOps-Teams, auf die sie sich verlassen, um dies zu ermöglichen, stehen jedoch vor gewaltigen Herausforderungen und zeitaufwändiger Arbeit, um immer komplexere Anwendungen auf konsistente, wiederholbare und zuverlässige Weise bereitzustellen. Der Bereitstellungsprozess umfasst in der Regel Hunderte von Bereitstellungen in mehreren Clustern und wird von Dutzenden von Entwicklern durchgeführt. Diese Herausforderungen erhöhen das Risiko von häufigen Fehlern bei der Bereitstellung, die die Anwendungsinnovation verlangsamen und die Zuverlässigkeit beeinträchtigen, die Anwendungsteams frustrieren und die DevOps und den Betrieb zusätzlich belasten.

Ocean CD automatisiert und optimiert den Bereitstellungsprozess und bietet eine einzigartig wertvolle Kubernetes-Bereitstellungskontrolle, ohne die Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Effizienz zu beeinträchtigen. Mit Ocean CD können DevOps-Teams Deployment-Strategien für mehrere Cluster und Workloads festlegen und beibehalten. Gleichzeitig haben Entwickler die Möglichkeit, potenzielle Zwischenfälle, die zu Ineffizienz und kostspieligen Ausfällen führen könnten, frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Ocean CD ermöglicht es Teams, von einem einfachen Software-Release-Prozess zu einem schrittweisen Bereitstellungsprozess überzugehen, der bewährte Bereitstellungsstrategien verwendet. Darüber hinaus begrenzt Ocean CD potenzielle Ausfälle aufgrund von Softwareänderungen durch schrittweise Freigaben, kontinuierliche Echtzeitüberprüfung, automatisches Rollback und granulare Sichtbarkeit für Serviceverantwortliche. Durch den Einsatz von Ocean CD zusammen mit Spot Ocean und dem übrigen Spot by NetApp Lösungsportfolio können Unternehmen die Art und Weise der Bereitstellung und des Betriebs von Cloud-nativen Applikationen optimieren und skalieren und so ihre Applikationsbereitstellungs- und Betriebs-Pipeline vereinfachen und verbessern.

"Unternehmen sind darauf angewiesen, Cloud-Applikationen schnell und zuverlässig bereitzustellen und weiterzuentwickeln, um ihre geschäftlichen Prioritäten zu unterstützen, werden aber allzu oft durch Komplexität und Ineffizienz daran gehindert", sagt Haiyan Song, Executive Vice President und General Manager, CloudOps bei NetApp. "Spot Ocean CD erweitert unsere Automatisierung und Optimierung auf die Applikationsbereitstellung und ermöglicht es DevOps-Teams, den komplexen Kubernetes-Softwarebereitstellungsprozess über jede Cloud und jeden Kubernetes-Cluster hinweg zu vereinfachen, zu standardisieren und zu automatisieren, so dass Teams Applikationen schnell, zuverlässig und effizient erneuern und betreiben können."

Ocean CD bietet DevOps-Teams die folgenden wichtigen Funktionen:

Einsicht in den Code-Rollout über eine übersichtliche visuelle Schnittstelle zur einfachen Verwaltung mehrerer Dienste über Cluster hinweg an einem Ort, was komplexe Kubernetes-Softwarebereitstellungsprozesse mit Automatisierung und schrittweiser Softwarebereitstellung vereinfacht, indem alle bereitstellungsbezogenen Aktivitäten und Ansichten an einem Ort zentralisiert werden. Außerdem ermöglicht es ein generisches Modell, mit dem sich mehrere Bereitstellungspipelines für alle Dienste in allen Clustern und bei allen Cloud-Anbietern dynamisch verwalten oder ändern lassen.

zur einfachen Verwaltung mehrerer Dienste über Cluster hinweg an einem Ort, was komplexe Kubernetes-Softwarebereitstellungsprozesse mit Automatisierung und schrittweiser Softwarebereitstellung vereinfacht, indem alle bereitstellungsbezogenen Aktivitäten und Ansichten an einem Ort zentralisiert werden. Außerdem ermöglicht es ein generisches Modell, mit dem sich mehrere Bereitstellungspipelines für alle Dienste in allen Clustern und bei allen Cloud-Anbietern dynamisch verwalten oder ändern lassen. Bessere Kontrolle bei der Bereitstellung von Softwareänderungen und Rollouts in der Produktion auf der Grundlage klarer Metriken und Richtlinien, die versteckte Fehlerpunkte bei der Bereitstellung erkennen und beheben, ohne die Freigabe zu verlangsamen. Ocean CD erkennt und fängt Bereitstellungen ab und fügt intelligente CD-Funktionen wie Canary- oder Blue-Green-Rollout-Strategien, Traffic-Management, verifizierungsgesteuerte Prozesse und verwaltete Fehlerrichtlinien für intelligentere Rollbacks mit besserer Kontrolle hinzu, so dass Benutzer die volle Leistung und Agilität von Kubernetes mit ruhigem Gewissen und minimalem Overhead nutzen können.

auf der Grundlage klarer Metriken und Richtlinien, die versteckte Fehlerpunkte bei der Bereitstellung erkennen und beheben, ohne die Freigabe zu verlangsamen. Ocean CD erkennt und fängt Bereitstellungen ab und fügt intelligente CD-Funktionen wie Canary- oder Blue-Green-Rollout-Strategien, Traffic-Management, verifizierungsgesteuerte Prozesse und verwaltete Fehlerrichtlinien für intelligentere Rollbacks mit besserer Kontrolle hinzu, so dass Benutzer die volle Leistung und Agilität von Kubernetes mit ruhigem Gewissen und minimalem Overhead nutzen können. Ein unternehmenstaugliches Continuous-Delivery-Produkt mit der richtigen Automatisierung, um Engpässe und manuellen Aufwand zu beseitigen, die Freigabe von Anwendungsänderungen zu vereinfachen und über Hunderte von Clustern und Services skalieren zu können. Ocean CD bietet unternehmenstauglichen Support und Funktionen wie SSO, granulare Rechteverwaltung für Entwickler, Benachrichtigungen, Multi-Cluster-Verwaltung, Manager-Dashboards und häufige, auf Kundenfeedback abgestimmte Updates.

"Mit Ocean CD können wir Engpässe auf eine Art und Weise beseitigen, die es uns ermöglicht, das Beste aus unserer CD-Umgebung herauszuholen", sagt Matthieu Antoine, Senior Staff System Engineer bei JUMO. "Ocean CD schafft einen nahtlosen Prozess, der so weit wie möglich automatisiert ist, so dass die Entwickler so wenig Zeit wie möglich damit verbringen können. Außerdem werden Produktionsfehler reduziert und komplexe Prozesse, die viel Zeit in Anspruch nehmen, wie die Migration von Kubernetes-Clustern auf neuere Versionen, besser orchestriert. Mit dieser Automatisierung können wir unsere große Aufgabe besser erfüllen, nämlich zuverlässige Finanzdienstleistungen für Menschen anzubieten, die bisher überhaupt keinen Zugang zu solchen Dienstleistungen hatten."

Spot Ocean CD ist jetzt über die Spot Konsole UI, API oder CLI verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://spot.io/product/ocean-cd/.

Über NetApp

NetApp ist ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Unternehmen in die Lage versetzt, im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation mit Daten die Führung zu übernehmen. Das Unternehmen bietet Systeme, Software und Cloud-Services, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Applikationen vom Datacenter bis zur Cloud optimal auszuführen, unabhängig davon, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud umziehen oder ihre eigenen Cloud-ähnlichen Erfahrungen vor Ort schaffen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren, unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Data Fabric und bei der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Services und Applikationen für die richtigen Personen jederzeit und überall. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

