Hannover (pta/22.06.2023/17:16) - Die Autostadt GmbH in Wolfsburg und die aovo Touristik AG geben ihre Zusammenarbeit für das diesjährige Sommerfestival bekannt. Vom 7. Juli bis zum 20. August erwartet die Besucher unter dem Motto "Summer in the Autocity" ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Action und Entspannung in der Autostadt in Wolfsburg.

In diesem Rahmen nutzt die Autostadt die Technologie Phoenix Pro der aovo Touristik AG inkl. Fullfillment. Phoenix Pro ermöglicht der Autostadt eine Multi-Channel-Strategie mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad. Das System ist seit 2017 erfolgreich im Vertrieb der aovo Touristik AG im Einsatz. Im Jahr 2022 wurden über die Technologie Phoenix Pro über 420.000 nationale und internationale Besucher für die Passionsspiele Oberammergau abgewickelt. Durch den Einsatz des Reservierungs- und Vertriebssystems Phoenix Pro profitieren die Kunden von einem komfortablen "One-Stop-Shopping"-Erlebnis. Dies ermöglicht es ihnen, alle gewünschten Reiseleistungen und -angebote an einem zentralen Ort bequem und effizient zu buchen.

Das Sommerfestival der Autostadt bietet ein Spitzenprogramm mit insgesamt 22 nationalen und internationalen Stars, die sechs Wochen lang für Festival-Feeling sorgen. Auf zwei Outdoor-Bühnen treten Singer-Songwriter und Bands mit ihren aktuellen Tourprogrammen auf und präsentieren das Beste aus Rock und Pop, Jazz, HipHop und Gothic Metal.

Abgerundet wird das Festival durch ein vielfältiges Rahmenprogramm, das für jeden Geschmack etwas bietet: Ferienworkshops, Hüpf- und Spielmöglichkeiten für Kinder, Kletterobjekte für Erwachsene und der schwimmende Beachclub "Cool Summer Island" im Hafenbecken laden zum Verweilen und Genießen ein.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Sommer in der Autostadt und erleben Sie ein großartiges Festival voller Highlights.

Zu den Reisepaketen https://www.autostadt.de/veranstaltungen/sommer/reiseangebote

Über die Autostadt in Wolfsburg - die weltweit führende Automobildestination Als Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns und seiner Marken macht die Autostadt in Wolfsburg die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all ihren Facetten erlebbar. Über 42 Millionen Gäste haben den Themenpark und außerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, der damit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschland gehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobile Auslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus. Mit einer Vielzahl kultureller Veranstaltungen ist die Autostadt überdies ein internationaler Treffpunkt für kulturell Interessierte.

Über die aovo Touristik AG: Die in Hannover ansässige aovo Touristik AG ist ein Direktreiseveranstalter mit digitalen Eigenmarken und liefert hochwertige Reiseangebote zu attraktiven Preisen direkt an den Kunden. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen als Technologieanbieter mit seiner innovativen Systemlandschaft samt offener Schnittstellenarchitektur auf dynamisches Paketieren von Bausteinen spezialisiert. Das vielfältige Angebot umfasst ansprechende Reisepakete in den Bereichen Kultur, Wellness, Flusskreuzfahrten, Gourmetreisen und Familienurlaub. Dabei wird konsequent eine Doppelstrategie aus Online- und Offline-Vertrieb verfolgt. Der Vertrieb der Produkte erfolgt über die Eigenmarken http://www.aovo.de, http://www.eventreise.de, http://www.musical-mit-hotel.de und http:// www.bahn-und-hotel.de, sowie über Vertriebspartnerschaften mit renovierten Handelsmarken u.a. Stage Entertainment, Tchibo und Lidl. Die aovo Touristik AG ist seit über 20-jährigen der für Spezialist für Kurz- und Erlebnisreisen.

