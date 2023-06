Rom (ots/PRNewswire) -Am 20. Juni 2023 (MEZ) wurde in Rom, Italien, der 31. internationale Kongress der European Association for Endoscopic Surgery (EAES 2023) eröffnet. Das Medizintechnikunternehmen Scivita Medical nahm an der EAES 2023 teil und präsentierte sein 4K-UHD-Fluoreszenz-Bildgebungssystem und sein 3D-Visualisierungssystem (Stand: E36), was die Entschlossenheit von Scivita Medical widerspiegelt, seine Kernstrategie der "Globalisierung" zu verfolgen.Scivita Medical@ EAES 2023Scivita Medical ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen für minimalinvasive Diagnostik mit Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Japan. Darüber hinaus hat Scivita Medical FDA-/CE- und PDMA-Zertifizierungen für seine Produkte erhalten und Patente in China sowie in Übersee angemeldet. Ziel des Unternehmens ist es, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten zu erhöhen und durch die kontinuierliche Verbesserung seiner Kerntechnologien die bevorzugte Marke zu werden, der Ärzte und Patienten auf der ganzen Welt vertrauen.Mit soliden internen F&E-Fähigkeiten hat Scivita Medical eine einzigartige Technologieplattform aufgebaut, die auf fünf synergetischen Kerntechnologien basiert: Medizinische 4K-UHD-Bildgebungstechnologie, medizinische Fluoreszenz-Bildgebungstechnologie, medizinische 3D-Bildgebungstechnologie, ultradünne endoskopische Bildgebungstechnologie und endoskopische Einwegtechnologie. Mit seinem umfassenden Portfolio an Endoskop-Produkten will Scivita Medical alle Arten von endoskopischen Verfahren abdecken und die verschiedenen medizinischen Anforderungen in diesem Bereich erfüllen.Das auf der EAES 2023 ausgestellte 4K-UHD-Fluoreszenz-Bildgebungssystem wird durch die medizinische 4K-UHD-Bildgebungstechnologie und die medizinische Fluoreszenz-Bildgebungstechnologie von dieser einzigartigen Technologieplattform entwickelt. Scivita Medical 4K UHD Fluoreszenz kombiniert mit 3D-Technologie, um ultrahochauflösende 3D-Bilder mit Fluoreszenzeffekt zu erhalten, die in der hepatobiliären Chirurgie, Thoraxchirurgie, Gynäkologie, Gastrointestinalchirurgie und Urologie usw. verwendet werden können."Im Mittelpunkt stehen für uns immer die Ärzte und Patienten, denen wir eine optimale Versorgung bieten wollen. Die EAES 2023 ist eine großartige Gelegenheit für Scivita Medical, direkt mit Weltklasse-Chirurgen zu sprechen, um mehr über die Patienten vor Ort zu erfahren." sagte Michael Li, Vizepräsident für internationales Marketing und Vertrieb. "Außerdem haben wir geglaubt, dass wir durch diese Ausstellung mehr lokale Chirurgen dazu bringen können, uns kennenzulernen und uns aufgrund der hohen Qualität unserer Produkte zu erkennen." erklärte Herr Li weiter.Informationen zu Scivita MedicalScivita Medical wurde 2016 gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen, das minimalinvasive Diagnose- und Behandlungslösungen anbietet und sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Endoskopen und verwandten Produkten konzentriert. Scivita Medical hat die "Globalisierung" zu seiner Kernstrategie gemacht und Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Japan eingerichtet. Mit soliden internen F&E-Kapazitäten hat Scivita Medical eine einzigartige Technologieplattform aufgebaut, die auf fünf synergetischen Kerntechnologien beruht, und ein umfassendes Portfolio von Endoskopprodukten und Produktkandidaten entwickelt, das alle Arten von Endoskopverfahren abdeckt, die von den verschiedenen klinischen Abteilungen durchgeführt werden, um die unterschiedlichsten medizinischen Bedürfnisse zu erfüllen. Scivita Medical hält sich an die Werte "Klinischer Fokus", "Kooperative Innovation", "Menschenorientiert", "Exzellenz und Effizienz" und wird seine Kerntechnologien kontinuierlich verbessern, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten erhöhen und die bevorzugte Marke sein, der Ärzte und Patienten in aller Welt vertrauen.Weitere Informationen finden Sie auf: scivitamedical.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2107822/Scivita_Medical__EAES_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-4k-uhd-fluoreszenz-bildgebungssystem-von-scivita-medical-wird-auf-der-eaes-2023-vorgestellt-301858256.htmlPressekontakt:Scivita Medical,WANG Ting,Tel.: +86-512-8717 4749,E-Mail: TingWang@scivitamedical.comOriginal-Content von: Scivita Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166543/5541276