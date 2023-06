Neuer Auftrag für Porr: Der europäische Netzbetreiber TenneT TSO GmbH beauftragte den Porr Tunnelbau für das Bauprojekt der SuedLink Elbquerung zwischen Schleswig Holstein und Niedersachsen. Der Auftragswert beläuft sich auf mehr als 250 Mio. Euro. Die Windstromleitung SuedLink ist als leistungsstarke Gleichstromleitung elementar für die sichere, stabile Stromversorgung von morgen. Sie transportiert erneuerbaren Strom vom Norden in den Süden Deutschlands und ist ein notwendiger Schritt in der Energiewende. Im Rahmen des Ausbaus von SuedLink sieht der Streckenplan auch die Unterquerung der Elbe vor. Planmäßiger Baubeginn der Elbquerung ist im Herbst 2023 - nach Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses. Gestartet wird an einem ...

