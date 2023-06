EQS-Ad-hoc: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Dividende

Novem Group S.A.: Dividendenvorschlag von €1,15 je Aktie



22.06.2023 / 18:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Novem Group S.A.: Dividendenvorschlag von €1,15 je Aktie Luxemburg, 22. Juni 2023 - Der Vorstand der Novem Group S.A. wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft der Hauptversammlung am 24. August 2023 eine ordentliche Dividende von €0,40 je Aktie (VJ: €0,40) für das Geschäftsjahr 2022/23 vorschlagen. Zusätzlich hat der Vorstand beschlossen, eine Sonderdividende in Höhe von €0,75 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 vorzuschlagen. Der Free Cash Flow1 in Höhe von €84,5 Millionen sowie der niedrige Nettoverschuldungsgrad1 von 1,1x des Adj. EBITDA1 für das Geschäftsjahr 2022/23 ermöglichen der Gesellschaft die Auszahlung einer Sonderdividende, ohne die Geschäftsstrategie des Unternehmens zu verändern. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung würden die Aktionäre der Novem Group S.A. im Geschäftsjahr 2022/23 mit einer Gesamtdividende von €1,15 je Aktie am Erfolg beteiligt. Dies entspricht einer Ausschüttung von 99,0% (VJ: 39,1%) des Nettogewinns. ________________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der letzten Ergebnispräsentation, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Kontakt Investor Relations

Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



Ende der Insiderinformation



22.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com