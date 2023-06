Der DAX konnte sich nach dem heutigen Kursrutsch am Nachmittag weiter erholen und das Eröffnungsgap bei 16.000 Punkten fast schließen. Im Tageshoch erreichte der DAX 15.988 Punkte und ging dann direkt am Tageshoch bei 15.988 Punkten aus dem Handel. Nachbörslich zeigt sich der DAX etwas höher bei 15.995 Punkten. Damit hat der DAX den 50er-EMA bei 15.912 Punkten am heutigen Donnerstag verteidigen können und damit neue Stärke angedeutet. Der übergeordnete ...

