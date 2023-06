SJB FondsEcho. ODDO BHF Polaris Moderate. Risikoneigung. Gedämpft. Nach der Zinswende von EZB und Fed bieten Anleihen in Euro wie in US-Dollar wieder attraktive Zinskoupons und ein langfristig überzeugendes Rendite-Risiko-Profil. Zugleich sind die Notierungen an den globalen Aktienmärkten im laufenden Jahr bereits kräftig nach oben gelaufen, sodass unter Bewertungsaspekten eine gewisse Vorsicht angebracht ist. Dieses aktuelle Marktumfeld lässt für Investoren die Anlage in einen tendenziell defensiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...