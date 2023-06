Gestern wurde gemeldet, dass die Allgaier-Werke aus Uhingen bei Stuttgart einen Insolvenzantrag gestellt haben. Das Unternehmen in chinesischer Hand ist in der Automobilzulieferindustrie tätig und beliefert unter anderem Porsche. Manch ein Investor war jedoch offensichtlich verwirrt. Es gibt Allgaier mit einem "a" in der Mitte und es gibt die Allgeier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...