The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.06.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2023

.

ISIN Name

AU0000138125 TULLA RESOURCES CDIS/1

CA13640F1053 CANADIAN NEXUS TEAM VENT.

CA38149A1093 GOLDMONEY INC.

CA42329P1009 HELIOSX LITHIUM TECHNOL.

CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP.

IT0004819030 NETWEEK S.P.A.

NO0012826041 SKILL BIDCO 23/28 FLR

NO0012847682 SKILL BIDCO 23/28 FLR

NO0012847831 SKILL BIDCO 23/28 FLR

US89846A2078 TRXADE HEAL.INC. DL-,0001

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken