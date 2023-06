LONDON, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zur Unterstützung der Mission von BrewDog, ihre Biere so nachhaltig wie möglich in die Hände möglichst vieler Menschen zu bringen, hat sich die multinationale Brauerei für Kegstar (den internationalen Geschäftsbereich von MicroStar) entschieden, um ihre globalen Stahlfass-Lieferkettenprogramme zu betreiben. Diese neue, langfristige Vereinbarung erweitert die bestehende Partnerschaft von MicroStar mit BrewDog in den USA um die exklusive Lieferung von Stahlfässern und Qualitätsdienstleistungen für Brauereien im Besitz von BrewDog in Schottland, Deutschland und Australien.



"BrewDog ist ein echter Craft-Bier-Pionier, dessen unerbittlich innovativer Ansatz zu einem explosiven Wachstum geführt hat", so Bryan Place, President von Kegstar. "Unsere bewährten Fass-Lieferkettenprogramme sind auf Skalierung und Wachstum ausgelegt ... Wir freuen uns, unsere operative Partnerschaft mit BrewDog zu erweitern, da wir gemeinsam die Vorteile von wiederverwendbaren UND gemeinsam verwendbaren Stahlfässern nutzen können."

"Als führender Pay-per-Fill-Anbieter mit globaler Reichweite in Nordamerika, im Vereinigten Köngireich, Westeuropa und Australien/Neuseeland fiel unsere Wahl selbstverständlich auf Kegstar, als wir unseren Einsatz von wiederverwendbaren Stahlfässern ausweiten wollten", so James Watt, Mitbegründer und CEO von BrewDog. "Diese neue globale Partnerschaft unterstützt auch unsere Mission, die effizientesten, zirkulären Lieferkettenoptionen zu nutzen ... Das dichte Netzwerk von wiederverwendbaren, gemeinsam verwendbaren Fässern von MicroStar führt die nur begrenzt verfügbaren Materialien unseres Planeten direkter in die Lieferkette zurück."

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird MicroStar Brauereien und Bierdistributoren aller Größenordnungen in ganz Westeuropa den Zugang zu seinem wachsenden Netz von gemeinsam verwendeten Kegstar-Fässern und den sich daraus ergebenden Vorteilen erleichtern.

Über BrewDog plc

2007 hat es sich BrewDog zur Aufgabe gemacht, andere Menschen ebenso für gutes Craft Beer zu begeistern wie es die Mitarbeitenden des Unternehmens selbst sind. Von der Headliner-Serie, die mutige, kompromisslose Spitzenbiere wie das Flaggschiff Punk IPA umfasst, bis hin zur Amplified-Reihe (Bier, aber mit Wow-Effekt) braut BrewDog Bier, das die Leute begeistert und eine Revolution ausgelöst hat.

Die Mitbegründer James Watt und Martin Dickie haben die Geschäftswelt 2010 mit der bahnbrechenden Crowdfunding-Initiative Equity for Punks aufgerüttelt. Die jüngste Runde, Equity for Punks Tomorrow, wurde im September 2021 abgeschlossen und hat über 30 Millionen Pfund für nachhaltige Initiativen mit großer Wirkung eingebracht.

Mit über 100 Bars auf der ganzen Welt, Exporten in 60 Länder und Brauereien in Ellon (Schottland), Columbus (Ohio), Berlin (Deutschland) und Brisbane (Australien) bringt BrewDog die Craft-Bier-Revolution zu den Menschen, während es weiterhin die Grenzen verschiebt, in seine Mitarbeitenden investiert, das Bier in den Vordergrund stellt und andere kleine Brauereien in seinen Lokalen fördert.

Über MicroStar Logistics

MicroStar Logistics wurde 1996 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von kreislauforientierten, ausgelagerten Lieferkettenlösungen für die Bierindustrie. Die hocheffizienten und nachhaltigen Programme von MicroStar zur gemeinsamen Nutzung von Bierfässern umfassen nun über 6 Millionen Edelstahlfässeroder Kegstar.com , um mehr zu erfahren.

QUELLE: MicroStar Logistics