DJ MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Nasdaq nach Vortagesverlusten erholt

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Während der Dow-Jones-Index wenig verändert geschlossen hat, legte der Nasdaq-Composite deutlicher zu und erholte sich damit wieder weitgehend von den Vortagesverlusten. Im Fokus der Anleger standen die Notenbanken. Zuletzt hatten vor allem Zinssorgen das Sentiment getrübt.

Der Dow-Jones-Index schloss nahezu unverändert bei 33.947 Punkte. Für den S&P-500 ging es um 0,4 Prozent nach oben. Der Nasdaq-Composite notierte 1,0 Prozent höher. Dabei gab es insgesamt 949 (Mittwoch: 1.508) Kursgewinner und 1.976 (1.418) -verlierer. Unverändert schlossen 102 (146) Titel.

Weiterhin wirkten die gestrigen Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell nach, der bei seiner Anhörung im Repräsentantenhaus weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt und damit für leichte Enttäuschung gesorgt hatte. Viele Marktteilnehmer hatten schon ein Zinshoch und möglicherweise sogar Zinssenkungen im Visier gehabt. Powell hatte dagegen den Willen bekräftigt, die Inflation weiter zu bekämpfen. Von der heutigen Anhörung gab es indessen keine neuen Erkenntnisse.

Der Präsident der Chicago-Fed, Austan Goolsbee, ist indessen der Ansicht, die Wirtschaft in den USA habe sich so stark verlangsamt wie erwartet. Die Fed müsse die Wirtschaft und die Inflation aber noch genauer unter die Lupe nehmen, bevor sie über eine erneute Zinserhöhung entscheiden könne. Er nannte die Entscheidung aus der Vorwoche, die Zinserhöhungen auszusetzen, eine "knappe Entscheidung". Goolsbee sagte, er hoffe, vor der nächsten großen Sitzung der Fed am 25. und 26. Juli mehr Klarheit über die Inflation und die Wirtschaft zu erhalten.

Derweil haben die schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England (BoE) ihre Zinsen erhöht. Die SNB hat den Leitzins wie vom Markt erwartet um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent angehoben, die BoE hat dagegen unerwartet einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkten auf nun 5,00 Prozent unternommen.

Konjunkturseitig ist die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung konstant geblieben. Im Vergleich zur Vorwoche verharrte die Zahl auf saisonbereinigter Basis bei 264.000. Diese waren in den vergangenen beiden Wochen noch unerwartet kräftig gestiegen. Die Wirtschaftsaktivität in den USA ist im Mai dagegen gesunken. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im ersten Quartal 2023 leicht gestiegen. Der Index der Frühindikatoren fiel im Mai wie erwartet aus und die Verkäufe bestehender Hauser stiegen entgegen den Erwartungen etwas an.

Dollar etwas fester - Ölpreise fallen deutlich

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar nach den Vortagesabgaben etwas fester. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu. Die Widerstandsfähigkeit des Dollars spiegele die wirtschaftlichen Aussichten wider, die in den USA besser seien als in anderen Industrieländern, so Edward Moya von Oanda. Der Greeback profitiere von seinem Status als sicherer Währungshafen, so der Analyst.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mit der Erwartung weiterer Zinsanhebungen. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 6,9 Basispunkte auf 3,79 Prozent.

Die Ölpreise gaben deutlich nach. Marktteilnehmer verwiesen auf anhaltende Konjunktur- und Nachfragesorgen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 4,3 Prozent. Die US-Rohöllagerbestände sind laut der staatlichen EIA indessen stärker als erwartet gesunken. Sie fielen um 3,831 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Die Benzinbestände nahmen hingegen um 0,479 Millionen Barrel zu.

Der Goldpreis gab mit den steigenden Marktzinsen und dem etwas festeren Dollar nach. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls fiel um 0,9 Prozent.

Accenture nach Zahlen leichter - Steelcase mit Kurssprung

Accenture büßten 1,9 Prozent ein. Der Dienstleister im Bereich Unternehmens- und Strategieberatung hat mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt und zudem einen schwachen Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben.

Die Titel von Ford gewannen 1,2 Prozent. Ein Joint Venture des Autobauers soll einen rekordhohen Kredit über 9,2 Milliarden Dollar vom US-Energieministerium erhalten, um Batteriewerke in Tennessee und Kentucky zu finanzieren, die für den Vorstoß des Konzerns in die Elektromobilität entscheidend sind.

Die Aktie des Möbelherstellers Steelcase stieg um 8,2 Prozent, nachdem die Zahlen für das erste Quartal besser als erwartet ausgefallen waren. Der etwas schwächere Ausblick wurde dagegen ignoriert.

KB Home gaben um 0,9 Prozent nach, obwohl der Hausbauer im zweiten Quartal besser als gedacht abgeschnitten und auch mit einem positiven Ausblick aufgewartet hatte. Möglicherweise bremsten hier die Erwartung weiterer Zinserhöhungen in den USA den Kurs, denn diese dürften dem Geschäft mit Häusern abträglich sein.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.946,71 -0,0% -4,81 +2,4% S&P-500 4.381,89 +0,4% 16,20 +14,1% Nasdaq-Comp. 13.630,61 +1,0% 128,41 +30,2% Nasdaq-100 15.042,32 +1,2% 174,87 +37,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,79 +7,8 4,71 36,7 5 Jahre 4,04 +7,8 3,96 3,7 7 Jahre 3,92 +8,1 3,84 -4,8 10 Jahre 3,79 +6,9 3,72 -8,8 30 Jahre 3,87 +6,3 3,81 -9,9 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:08 % YTD EUR/USD 1,0956 -0,3% 1,0984 1,0947 +2,4% EUR/JPY 156,83 +0,6% 155,75 155,48 +11,7% EUR/CHF 0,9807 -0,0% 0,9808 0,9803 -0,9% EUR/GBP 0,8597 -0,1% 0,8610 0,8600 -2,9% USD/JPY 143,15 +0,9% 141,80 142,01 +9,2% GBP/USD 1,2743 -0,2% 1,2758 1,2731 +5,4% USD/CNH (Offshore) 7,1958 +0,3% 7,1872 7,1829 +3,9% Bitcoin BTC/USD 30.223,28 +1,1% 30.125,50 29.538,13 +82,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,38 72,53 -4,3% -3,15 -12,6% Brent/ICE 74,09 77,12 -3,9% -3,03 -11,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,35 36,74 -6,5% -2,39 -53,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,27 1.932,40 -0,9% -18,13 +5,0% Silber (Spot) 22,35 22,63 -1,2% -0,28 -6,8% Platin (Spot) 925,45 946,28 -2,2% -20,83 -13,4% Kupfer-Future 3,89 3,91 -0,6% -0,02 +2,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2023 16:14 ET (20:14 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.