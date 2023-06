Seit 2022 sind einige spannende Dividendenwerte deutlich in ihrer Bewertung abgesunken. Grund genug für Anleger sich die Titel jetzt auf die Watchlist zu legen und bei jeweils einem bestimmten Signal auch einzusteigen. Auch wenn Aktien wie Nvidia, Tesla und Co. immer teurer werden, so zeichnen sich doch seit 2022 im breiten Markt und vor allem bei den Value-Titel starke Rabatte ab. Dementsprechend sollten Anleger ihre Watchlist pflegen, denn es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...