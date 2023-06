The following instruments on XETRA do have their first trading 23.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.06.2023Aktien1 US7311051020 Polestar Automotive Holding UK PLC C1 ADR2 CA13640F2044 Canadian Nexus Team Ventures Corp.3 CA23346F1018 D2 Lithium Corp.4 CA38149A5052 GoldMoney Inc.5 IT0005545675 Netweek S.p.A.6 CA8849038085 Thomson Reuters Corp.7 US89846A4058 TRxADE HEALTH Inc.Anleihen1 XS2642546399 Aegon Bank N.V.2 XS2638560156 Ceská Sporitelna AS3 USG67744AA34 Oriflame Investment Holding PLC4 XS2643041721 Skandinaviska Enskilda Banken AB5 XS2627460038 Société Générale S.A.6 XS2627460111 Société Générale S.A.7 XS2641928036 Playtech PLC8 BE0002956374 Wallonne, Région9 FR001400IV17 Bpifrance SACA10 DE000DD5A3R5 DZ BANK AG11 XS2635647311 European Investment Bank (EIB)12 XS2638903455 The Export-Import Bank of Korea13 USU22018BB78 Cox Communications Inc.14 USP58072AX05 Inversiones CMPC S.A.15 CA47788ZAN11 John Deere Financial Inc.16 DE000HLB49U0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB49M7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB49L9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB49G9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale