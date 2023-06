Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Mit der Veröffentlichung der Barcode Scanner Demo für die Universal Windows Platform (UWP) setzt Scanbot SDK seine Serie von Demo-Apps für verschiedene Plattformen fort. Mit der "Scanbot SDK: Barcode Scanning"-App können sich Nutzer:innen von den Funktionen des Barcode Scanner SDK überzeugen. Sie ist ab sofort kostenlos im Microsoft Store (https://apps.microsoft.com/store/detail/scanbot-sdk-barcode-scanning/9N11KNTLG18F) verfügbar.Mit dem Windows Barcode Scanner SDK (https://scanbot.io/de/products/barcode-software/windows-barcode-scanner/) werden mobile Windows-Geräte zu zuverlässigen und intuitiv zu bedienenden Barcode-Scannern. Dank Machine-Learning- und Computer-Vision-Technologie liefert das SDK binnen Millisekunden präzise Scan-Ergebnisse. Die Demo-App vermittelt die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die Kunden erwarten können, wenn sie das SDK in ihre Windows-Anwendungen integrieren.Nutzer:innen können mit der Barcode Scanner Demo App für Windows sämtliche gängigen 1D- und 2D-Barcodes einzeln und gesammelt scannen. Mit der "Multiple Scanning"-Funktion lassen sich mehrere Barcodes und sogar mehrere verschiedene Barcode-Typen auf einmal scannen.Für besondere Anwendungsfälle bietet die Demo-App außerdem die Scan-Module "Tiny Barcodes" (fixer Kamerafokus) und "Distant Barcodes" (vergrößerte Darstellung in der Sucheransicht).Ein weiteres Highlight ist das optionale AR-Feature: Ist dieses aktiviert, werden die Inhalte der Barcodes in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt. Nutzer:innen können sich so schnell einen Überblick über mehrere Codes verschaffen. Auch kann die Ansicht so eingestellt werden, dass nur ein Gegenstand mit einem bestimmten Barcode hervorgehoben wird.Die UI wurde auf Windows-Tablets maßgeschneidert, um eine optimale Performance zu gewährleisten. Sie orientiert sich am Fluent-Design-System und gliedert sich so nahtlos in die Windows-Umgebung ein. Nutzer:innen kommen zudem in den Genuss der eingebauten Benutzerführung - einem Markenzeichen des Scanbot SDK. Damit können sie sofort mit der Verwendung des SDK beginnen.Für Unternehmen, die bereits Microsoft-Produkte in ihrer IT-Infrastruktur verwenden, ist die mühelose Einbettung der Windows-Tablets ein großer Vorteil: Sie können in einem Augenblick als leistungsfähige Barcode-Scanner verwendet werden und werden im nächsten dank Dockingstation zu Desktop-PCs."Scanbot SDK: Barcode Scanning" steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Unternehmen, die das Windows Barcode Scanner SDK in ihrer Software testen wollen, können dafür die kostenlose 7-Tage-Testlizenz (https://scanbot.io/de/trial/) nutzen. Weitere Informationen zum Produkt, einschließlich der technischen Anforderungen (https://scanbot.io/de/developer/uwp-barcode-scanner/), finden sich auf scanbot.io.Über Scanbot SDKScanbot SDK bietet schnelle, zuverlässige und präzise Lösungen für die mobile Datenerfassung mit Windows, iOS, Android und Web und hilft Unternehmen dabei, die fehleranfällige manuelle Dateneingabe zu ersetzen und dadurch Kosten zu senken. Über 200 Kunden weltweit nutzen die Produkte von Scanbot SDK jährlich für Milliarden von Scans.Kontakt:Niklas Kreck, +49 (0)228 94800044,press@scanbot.ioPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2107867/Scanbot_SDK.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1896251/Scanbot_SDK_logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/scanbot-sdk-bringt-barcode-scanner-demo-app-auf-windows-gerate-301857751.htmlOriginal-Content von: Scanbot SDK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091711/100908711