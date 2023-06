(shareribs.com) London 23.06.2023 - Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA setzt die Ölpreise unter Druck. Rohöl der Sorte WTI notiert wieder unter der Marke von 70 USD. Die EIA meldet einen deutlichen Rückgang der Fördermengen. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,8 Mio. Barrel gesunken. Mit 463,3 ...

