General Electric: Big Deal mit Hindustan Aeronautics!

Triebwerke für Kampfflugzeuge der indischen Luftwaffe. General Electric (GE) trifft Vereinbarung mit dem Staatsunternehmen Hindustan Aeronautics. Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: GE ISIN: US3696043013

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Unternehmens aus Boston profitiert offenbar von der Aufspaltung des einstigen Mischkonzerns. Nach der Trennung von GE Healthcare ist auch die Abspaltung der Energietechnik-Sparte GE Vernova geplant. Die Kursentwicklung von rund 64 Prozent plus mit enger Orientierung am 20er-EMA ist ein Zeichen, dass die Strategie an der Börse gut ankommt.

Chart vom 22.06.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 104.82 USD





Meine Expertenmeinung zu GE

Meinung: Im ersten Quartal 2023 verzeichnete das verbleibende Geschäft von GE, GE Aerospace, einen Umsatz von 6.98 Milliarden USD, was einem Anstieg von 25 Prozent entspricht. Der Gewinn stieg um 46 Prozent auf 1.33 Milliarden USD. Aufgrund der hohen Nachfrage drängen die Flugzeughersteller Airbus und Boeing ihre Zulieferer dazu, die Produktion trotz Lieferproblemen schneller auszuweiten. Zusätzliches Momentum könnte die Aktie durch die Nachricht erfahren, dass eine Vereinbarung mit Indiens staatlichem Luft- und Raumfahrtunternehmen Hindustan Aeronautics getroffen wurde, um in Indien gemeinsam Triebwerke für Kampfflugzeuge für die Luftwaffe des Landes zu produzieren.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir den Trigger über der letzten Tageskerze der letzten Tage und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 16. Juni an. Den Stop Loss setzen wir unter die Kerze vom 20. Juni. Frische Quartalszahlen gibt es am 25. Juli, so dass ein längerer Swingtrade ohne weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GE.

Veröffentlichungsdatum: 23.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.