So schnell kann es gehen. Noch vor einer Woche sah es so aus, dass Nel ASA und Plug Power wieder in die Spur zurückfinden würden, doch mittlerweile sind wieder dunkle Wolken über die Kursverläufe der beiden Aktien aufgezogen. Die aktuelle Situation mahnt zur Vorsicht. Es drohen weitere Abgaben. Bleiben wir zunächst bei Nel ASA. Nel ASA - Aktie scheitert mit Ausbruchsversuch. Unsere letzte Kommentierung zu Nel ASA (WKN: A0B733 | ISIN: NO0010081235 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...