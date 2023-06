Am Donnerstag kam es zu einer regelrechten Flut an Zinserhöhungen durch zahlreiche Zentralbanken. Dabei haben vor allem die Bank of England und die Notenbank Norwegens die Märkte mit ihren großen Zinsschritten von 50 Basispunkten überrascht. Darüber hinaus hoben die Schweiz (SNB) die Zinsen um 0,25% an und die türkische Notenbank vollzogen eine 6,5%-Anhebung. Damit reagieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...