Garching (ots) -Im Rahmen der letztjährigen Women's EURO lancierte Hisense als offizieller Sponsor des Turniers eine Social Media Kampagne, um die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball zu stärken. Dieses Engagement wurde jetzt mit dem German Brand Award 2023 in der Kategorie "Social Media" ausgezeichnet.Hisense macht als Sponsor sportlicher Großereignisse seit vielen Jahren auf sich aufmerksam. Mit der Social Media Kampagne und dem Claim RememberTheName zur Women's EURO 2022 ist dem führenden Hersteller von Unterhaltungs- und Haushaltselektronik ein besonderer Clou gelungen: Die Kampagne bot den Fußball-Heldinnen auch abseits des Platzes eine wichtige Bühne und rückte die Professionalisierung des Frauenfußballs in den Fokus. Ein Erfolg, den jetzt auch der Rat für Formgebung mit der Verleihung des German Brand Awards würdigt. Hisense erhält die renommierte Winner-Auszeichnung für exzellente Markenführung in der Kategorie "Social Media". Laut Jury habe sich Hisense mit RememberTheName besonders von den Mitbewerbern abgehoben und in beeindruckender und positiver Weise die Markenbekanntheit gesteigert.Auch die Zahlen sprechen für den Erfolg der Kampagne: Auf dem deutschsprachigen Markt wurden über 10.000 Likes und eine Engagement-Rate von 8% erzielt. Die Social-Media-Reichweite knackte die beeindruckende 1.5 Mio Marke. Das Beste: Die Wahl der Fußball-Influencerinnen, die die Kampagne aktiv unterstützen, traf voll ins Schwarze. Mit Lea Schüller und Lena Lattwein waren unteren anderem zwei Nationalspielerinnen am Start und steuerten spannenden Content direkt vom Turnier bei."Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, da uns die RememberTheName Kampagne besonders am Herzen liegt. Ziel war es, dem Frauenfußball und im speziellen den Spielerinnen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie zweifelsohne verdienen", freut sich Sühel Semerci, Executive Vice President Hisense Gorenje Germany GmbH. "Die Würdigung durch die Jury des German Brand Award ist eine tolle Bestätigung und Ansporn, unser Engagement im Sportmarketing fortzuführen", betont Anja Zankl, Head of Marketing Hisense Gorenje Germany GmbH.Über HisenseHisense ist ein 1969 in China gegründetes Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Laser TV, Haushaltsgeräten (Kühl-Gefriergeräten, Waschmaschinen, Küchengeräten) sowie Klimaanlagen, Smartphones und Tablets gehört. Der Elektronikkonzern investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 16 Produktionsstandorte und 15 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie über 18 regionale Vertretungen und ist auf 6 Kontinenten präsent. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 160 Ländern angeboten. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Garching bei München. Weitere europäische Niederlassungen gibt es im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik sowie Russland. Mehr Informationen auch unter: www.hisense.dePressekontakt:Pressekontaktmove communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/5541517