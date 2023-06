Zum 01.07.2023 wird Maximilian Beck plangemäß den Vorstandsvorsitz der IDEAL Versicherung übernehmen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Rainer M. Jacobus tritt zum 30.06.2023 in den Ruhestand ein (AssCompact berichtete).Jacobus habe die IDEAL in den vergangenen mehr als 20 Jahren zu einem innovativen Versicherungsunternehmen entwickelt, wie es in einer Mitteilung des Versicherers heißt. Unter der Ägide des 60-Jährigen wurden Produktneuheiten wie die private Pflegerente oder die Universal Life, ...

