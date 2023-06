Die Aktien von Explorationsfirmen im Rohstoffsektor befinden sich noch im Dornröschenschlaf. Interessant wird es aber, wenn Insider Anteile erwerben. Bei Cartier Resources hat nun der CEO und Gründer zugeschlagen und Aktien der eigenen Firma gekauft.

Insiderkäufe: Klares Signal für Unterbewertung!?

Es gibt viele Gründe für Insider, Aktien der eigenen Firma zu verkaufen. Der Erwerb einer Immobilie, eine Scheidung oder weil derjenige glaubt, dass die Aktie überteuert ist. Allerdings gibt es immer nur einen Grund, Anteile des eigenen Unternehmens zu erwerben: Man hält es für unterbewertet. So scheint es auch Philippe Cloutier zu sehen. Der Vorstandschef und Gründer von Cartier Resources (0,10 CAD | 0,06 Euro; CA1467721082O) hat die eigene Position an dem Goldexplorer erhöht. Cloutier kaufte vor zwei Tagen insgesamt 285.000 Aktien zum Preis von 0,11 CAD - am freien Markt. Aktuell notiert das Papier einen Cent niedriger.

Cartier Resources: Aus Analystensicht ein Übernahmekandidat

Cartier ...

