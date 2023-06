Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt wartete bereits am Montag mit drei Transaktionen auf: CRH platzierte einen Covered mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR und einer 9-jährigen Laufzeit, so die Analysten der Helaba.Bei einem Buch von über 1,25 Mrd. EUR habe der finale Spread gegenüber der Vorgabe um 2 Bp auf MS+31 Bp eingeengt werden können. Das Orderbuch für die 3-jährige Anleihe der Raiffeisen-Landesbank Steiermark in Höhe von 500 Mio. EUR (WNG) habe sogar in einer 2-fachen Überzeichnung resultiert. Der finale Spread habe gegenüber der Vermarktung um 3 Bp auf MS+27 Bp eingeengt werden können. Die Dual-Tranche der LBBW (500 Mio. EUR, 4,25 Jahre/ 500 Mio. EUR, 10 Jahre, beide WNG) sei ähnlich erfolgreich verlaufen. Während der kurzlaufende Part, ein grüner Hypothekenpfandbrief, ein Ordervolumen von 650 Mio. EUR generiert habe, habe die Investorennachfrage für den langlaufenden Öffentlichen Pfandbrief mit 625 Mio. EUR nur knapp darunter gelegen. ...

