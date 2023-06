Hamburg (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Zentralbanken letzte Woche weitestgehend die Erwartungen der Märkte mit ihren Entscheidungen bestätigt haben, ist auf den Rentenmärkten auffällig viel Schwung hineingekommen, so Tariq Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank.Die Wirtschaft und Politik würden gemischte Signale senden, die die Anleger scheinbar nervös agieren lassen würden. So seien in der krisengebeutelten Beziehung zwischen den USA und China zwar durch den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China nach langem wieder erste Entspannungssignale ausgesendet worden. Jedoch seien diese durch Aussagen von Präsidenten Biden gegen Präsident Xi im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung wieder etwas konterkariert worden. ...

