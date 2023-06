Linz (www.anleihencheck.de) - Wie bereits vom Markt antizipiert, hat die Türkische Zentralbank gestern ihren Leitzins angehoben und sagt somit der hohen Inflation den Kampf an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch sei der Zinsschritt von 8,5% auf 15,0% geringer ausgefallen, als von den Anlegern erwartet worden sei. Analysten von Bloomberg hätten geschätzt, dass die Türkische Zentralbank den Leitzins auf 20% erhöhen werde. Die Landeswährung Lira habe prompt nach der Bekanntgabe der Zinsentscheidung reagiert und sich gegenüber dem Euro abgeschwächt. Aktuelles EUR/TRY-Niveau: 27,50 unter Banken. (23.06.2023/alc/a/a) ...

