Linz (www.anleihencheck.de) - Die britische Notenbank (BoE) hob gestern ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf ein Niveau von 5,0% an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund für das strikte Vorgehen der BoE sei die hohe Teuerungsrate des Monats Mai mit 8,7%. Ebenso die Kerninflation (Inflation exkl. Energie und Nahrungsmittel) habe ein Ausmaß von 7,1% verzeichnet und somit sogar über dem Vormonat gelegen. Preistreibend würden in diesem Zusammenhang vor allem die hohen Lohnsteigerungen wirken, verursacht durch die starke Nachfrage nach Arbeitnehmer am britischen Arbeitsmarkt. ...

