Eyemaxx Real Estate AG: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/2020 verzögert sich voraussichtlich um weitere 6 Monate Aschaffenburg, den 22. Juni 2023 - Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/2020 der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) verzögert sich voraussichtlich um weitere 6 Monate. Aufgrund der Eröffnung des Sekundärinsolvenzverfahrens in Deutschland ist eine umfassende Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse durch den Insolvenzverwalter erforderlich, die voraussichtlich noch ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird. Die in § 114 Abs. 2 i.V.m. § 117 Nr. 1 WpHG genannten Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr 2019/20 werden nach heutigem Kenntnisstand am 31.12.2023 unter https://www.eyemaxx.com/de/investor-relations/publikationen/finanzberichte veröffentlicht. Kontakt: Als Insolvenzverwalter Dr. Andreas Kleinschmidt / White & Case LLP akleinschmidt@whitecase.com ir@eyemaxx.com





