Die Aktien von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) rauschen am Freitag zeitweise um -35% abwärts, nachdem Gamesa-Probleme den Mutterkonzern erneut die Guidance verhageln. All das in den letzten Monaten mühsam erarbeitete Anlegervertrauen ist auf einen Schlag dahin. Einstiegschance oder Finger weg? Siemens Energy vorgestellt Die in München ansässige Siemens Energy AG ist ein Strom- und Gaskonzern im Bereich der konventionellen und erneuerbaren Energien. ...

