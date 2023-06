thyssenKrupp - Wasserstofftochter nucera soll an die Börse, noch vor der Sommerpause. So weit, so klar. Dazu sind bisher folgende Eckdaten bekannt: Um die geplanten Investitionen zu stemmen, soll der Gesellschaft aus dem Listing ein Betrag von 500 bis 600 Mio EUR zufliessen. Und im geringeren Umfang sollen auch bestehende Aktien platziert werden. Und dabei will thyssenKrupp "dauerhaft" die Mehrheit an nucera halten - Ausgangsbasis ist ein Anteil von derzeit 66%. Aktuell kursieren in den einschlägigen Medien, Diskussionsforen relativ konkrete Zahlen zur angestrebten Bewertung. Reuters wurde gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...