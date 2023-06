Die Aktie des Raumfahrtunternehmens hatte seit Anfang Juni bis zu 70 % hinzugewonnen. Ein besonders dynamischer Aufwärtsschub war wegen einer Meldung vom vergangenen Freitag aufgekommen: Das Management hatte angekündigt, noch in diesem Monat mit dem kommerziellen Flugbetrieb zu starten. Der erste Flug "Galactic 01" soll zwischen dem 27. und 30. Juni an den Start gehen. Die Forschungsmission wird voraussichtlich mit drei Angehörigen der italienischen Luftwaffe bemannt sein. Bereits ab August will VIRGIN GALACTIC dann private Raumfahrttouristen in die Erdumlaufbahn schießen. Entsprechende Flüge sollen dann monatlich stattfinden.



Im Kurs stecken aber schon viele Vorschusslorbeeren: Einer Marktkapitalisierung von 1,5 Mrd. $ steht gerade mal ein für 2023 erwarteter Umsatz von 9,2 Mio. $ gegenüber, der 2024 dann auf 36 Mio. $ anwachsen soll. Zudem wird das Unternehmen noch einige Jahre defizitär bleiben. Aus dem Kurs muss also zunächst einiges an Luft entweichen. Das tut er heute auch, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung um weitere 400 Mio. $ angekündigt hat, nachdem man erst kürzlich 300 Mio. $ durch die Platzierung neuer Stammaktien hatte einnehmen können. Die Quittung des Marktes folgte auf dem Fuße: Gestern schloss die Aktie an der NYSE knapp 7 % im Minus. Heute im europäischen Handel geht es um weitere 19 % abwärts. Ernsthafte Anleger sind gut beraten, bis auf weiteres Zuschauer zu bleiben.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



