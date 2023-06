Beiersdorf: Der defensive Wert ist in unsicheren Zeiten gesucht!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: BEI ISIN: DE0005200000



Rückblick: Beiersdorf ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das vornehmlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8×4 und tesa. Nachdem sich die Beiersdorf-Aktie im heurigen Jahr gut entwickeln konnte, sahen wir im Mai einen tieferen Rücksetzer. Aktuell läuft der Rückeroberungsversuch des EMA-50.

Meinung: Beiersdorf zählt zu den defensiven Werten, welche in unsicheren Zeiten gesucht sind. Die Geschäftsdynamik des Konsumgüterunternehmens ist weiter stark. Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktien von Beiersdorf am Mittwoch mit Buy bei einem Kursziel von 135 Euro bestätigt. Die Papiere werden nach ihrem jüngsten Rücksetzer von den Anlegern in einem schwachen Marktumfeld wieder aufgegriffen. Bei weiterer Stärke könnte eine Positions-Eröffnung in dem Papier des Konsumgüterherstellers durchaus aussichtsreich sein.

Chart vom 23.06 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 120.65 EUR



Setup: Bei Kursen über 123.20 könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-50 vornehmen.

Meine Meinung zu Beiersdorf ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BEI



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.