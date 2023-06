London (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England überraschte die Marktteilnehmer mit einem unerwartet großen Zinsschritt, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Der Experte sehe große Risiken für das Vereinigte Königreich. In den USA und der Eurozone seien die Zinserhöhungen aus seiner Sicht (fast) abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...