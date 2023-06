Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4458/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/91 geht es um eine starke Lenzing und News zu FACC, Andritz, Strabag, Porr, Uniqa und voestalpine. Gratulieren darf man Rosenbauer und Andreas Brandstetter. Dann gibt es Metal-Sound und News rund um die FH St. Pölten sowie hier einen Blick auf die Trophäe für den Cordoba 78 Cup, Sieger Commerzbank: https://photaq.com/page/pic/94985 Playlist 30x30 Finanzwissen pur für Österreich auf Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3MfSMoCXAJMdQGwjpjgmLm ATX aktuell: ...

